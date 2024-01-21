"Будемо робити й надалі": Буданов прокоментував удари в тилу Росії

Кирило Буданов прокоментував атаки на критичні об'єкти на території Росії.

Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов прокоментував нещодавні удари по критичних об'єктах на території Росії і наголосив, що кардинальних змін найближчим часом не буде.

Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times.

"Ми не передбачаємо кардинальних змін найближчим часом. Все, що ми зробили, ми будемо робити й надалі", - сказав він.

Як пише видання, "нахабна тактика" часом дратувала західних прихильників України – деякі побоюються, що це спровокує жорстоку і, можливо, навіть ядерну відповідь президента Росії Володимира Путіна.

"Начальника розвідки (Кирила Буданов - ред.) не зворушують такі занепокоєння, і він обіцяє продовжувати діяти глибоко в Росії, щоб саботувати військову машину Путіна", - пише FT.

Нагадаємо, у Росії в ніч проти 21 січня стався вибух у районі нафтового термінала – там спалахнула пожежа.

Крім цього, низка російських міст опинилися під атакою невідомих безпілотників. Зокрема, звуки вибухів, за повідомленнями соцмереж та моніторингових каналів пролунали у Орлі, Тулі та Смоленську.

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