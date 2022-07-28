"Будьте мудрими": Верещук закликала мешканців Донецької області готуватися до евакуації

Області в центрі та на заході країни готуються приймати наших людей зі сходу.

Віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала мешканців Донецької області підготуватися до евакуації.

Про це вона написала на своїй сторінці у Telegram 28 липня.

"На Донеччині тривають бої. Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати цивільну інфраструктуру: немає газопостачання, можливі проблеми з електро- та водопостачанням. Попереду осінньо-зимовий період. Тому, людей треба перевозити до більш безпечних регіонів. Особливо жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних. Отже, готуємо мешканців Донецької області до евакуації! Створено штаб, розгортаємо сили та засоби", - наголосила Верещук.

Водночас вона звернулася до мешканців Донеччини та закликала їх підготуватися до евакуації, аби не піддавати себе та своїх близьких смертельній небезпеці.

"Якщо не евакуюєтеся, коли це можливо, потім можете опинитися в ситуації, коли ви без електрики й води, без тепла та зв’язку, без ліків та їжі, під обстрілами, піддаєте себе та своїх близьких смертельній небезпеці. Немає причин так робити. Евакуюйтеся. Вчасно. Тому, будьте мудрими та готуйтеся до евакуації!", - зазначила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 155-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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