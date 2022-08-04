Були "прильоти": окупанти обстріляли околиці Запоріжжя

У ніч проти 4 серпня російські війська обстріляли околиці одного з районів міста Запоріжжя.
На околицях Запоріжжя зафіксовано два "прильоти".
Про це повідомив Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради.
За даними міської ради, у результаті обстрілу армії РФ зруйновано багатоповерхівку та декілька приватних будинків. Минулося без жертв.
"Cьогодні, біля 3.30 ранку, під час повітряної тривоги, ворог вдарив по околицям одного з районів міста. Зафіксовано два "прильоти". Руйнувань зазнала багатоповерхівка та декілька приватних будинків. На щастя, серед людей жертв немає", - заявив Куртєв.
Влада вкотре закликала людей не ігнорувати сповіщення про повітряну небезпеку та обов‘язково йти до безпечних місць.
Нагадаємо, РФ вдарила по Дніпропетровщині уночі з "Градів" та "Ураганів", постраждали майже 50 будинків (фото).
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