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Були "прильоти": окупанти обстріляли околиці Запоріжжя

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Були "прильоти": окупанти обстріляли околиці Запоріжжя

Ілюстрація / Фото: УНІАН

У ніч проти 4 серпня російські війська обстріляли околиці одного з районів міста Запоріжжя.

На околицях Запоріжжя зафіксовано два "прильоти".

Про це повідомив Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради.

За даними міської ради, у результаті обстрілу армії РФ зруйновано багатоповерхівку та декілька приватних будинків. Минулося без жертв.

"Cьогодні, біля 3.30 ранку, під час повітряної тривоги, ворог вдарив по околицям одного з районів міста. Зафіксовано два "прильоти". Руйнувань зазнала багатоповерхівка та декілька приватних будинків. На щастя, серед людей жертв немає", - заявив Куртєв.

Влада вкотре закликала людей не ігнорувати сповіщення про повітряну небезпеку та обов‘язково йти до безпечних місць.

Нагадаємо, РФ вдарила по Дніпропетровщині уночі з "Градів" та "Ураганів", постраждали майже 50 будинків (фото).

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