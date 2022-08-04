Были "прилеты": оккупанты обстреляли окрестности Запорожья

В ночь на 4 августа российские войска обстреляли окрестности одного из районов города Запорожья.
В окрестностях Запорожья зафиксировано два "прилета".
Об этом сообщил Анатолий Куртев, секретарь Запорожского городского совета.
По данным городского совета, в результате обстрела армии РФ разрушена многоэтажка и несколько частных домов. Обошлось без жертв.
"Сегодня, около 3.30 утра, во время воздушной тревоги, враг ударил по окрестностям одного из районов города. Зафиксировано два "прилета". Разрушения получили многоэтажку и несколько частных домов. К счастью, среди людей жертв нет", — заявил Куртев.
Власти еще раз призвали людей не игнорировать уведомления о воздушной опасности и обязательно идти в безопасные места.
Напомним, РФ ударила по Днепропетровщине ночью из "Градов" и "Ураганов", пострадали около 50 домов (фото).
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