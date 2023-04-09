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"Цар-окоп": Міноборони висміяло величезний рів росіян під Мелітополем

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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654
Час на прочитання
1 хв
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"Цар-окоп": Міноборони висміяло величезний рів росіян під Мелітополем

У низці "царських" російських винаходів з'явився ще один.

Довжелезний "Цар-окоп", який вирили окупанти в Запорізькій області, стане для Росії таким же безкорисним як "Цар-дзвін" та "Цар-гармата".

Так написали у Міністерстві оборони України в Twitter.

"Цар-дзвін, який тріснув під час відливання, Цар-гармата, яка так і не стріляла, а тепер такий же непотрібний 70-кілометровий Цар-окоп, викопаний росіянами в Запорізькій області", - написали в міністерстві.

Міноборони також поставило риторичне запитання, чи не є це тими самими унікальними рисами російської цивілізації, про які так багато каже президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, що окупанти фактично відтинають від Криму Керченський півострів оборонними спорудами, які вони побудували від початку 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
654
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