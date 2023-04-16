Череватий розповів про ситуацію у Бахмуті: "Ворог не припиняє обстріли"

Окупаційні війська продовжують обстрілювати та атакувати Бахмут. Напередодні Великодня бої у місті та на околицях не стихали.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Наші вороги тільки у своїх пропагандистських заявах наголошують на своїх так званих "скрєпах", на своїх православних традиціях. Насправді це абсолютні сили зла, сили темряви, яких долає українські Сили оборони", - сказав він.

Речник наголосив, що за останню добу на Бахмутському напрямку зафіксовано 265 обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії з боку окупантів, відбулося 31 боєзіткнення.

"121 окупант був відправлений до пекла, 129 зазнали поранень", - додав Череватий.

Раніше Череватий повідомив, що окрім військової допомоги, союзники України проводять підготовку військового резерву ЗСУ, яка зараз проходить, зокрема, й під керівництвом найкращих інструкторів провідних країн НАТО.

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