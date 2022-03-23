Через обстріл російських військ у Чернігові пошкоджено аміакопровід

Через обстріл російських військ у Чернігові пошкоджено аміакопровід

Зауважимо, аміак легший за повітря, тому швидко піднімається вгору. Це безбарвний газ з різким запахом, схожим на запах нашатирного спирту.

У Чернігові російські війська 23 березня обстріляли одне з харчових підприємств і ворожий снаряд пошкодив магістральний аміакопровід.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

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"О 18:50 внаслідок потрапляння снаряду в машинну залу підприємства сталося пошкодження магістрального аміакопроводу та осколкове пошкодження однієї ємності. Станом на 20:10 підрозділи ДСНС обстежували ємності та запірну арматуру. Концентрація випарів аміаку в межах допустимої норми. Жертв та постраждалих (попередньо) немає", – йдеться в повідомленні.

Чаус також повідомив, що на той момент тривала ліквідація пожежі на складі готової продукції і тари.

Обстріли Чернігова тривають, і подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку.

​​Нагадаємо, напередодні стало відомо про витік аміаку на підприємстві "Сумихімпром". Через ворожі артобстріли було пошкоджено один резервуар з аміаком ємністю 50 тонн. Був незначний витік небезпечної речовини. Аварійні бригади заводу та ДСНС змогли ліквідувати його.