Чи буде Китай відкрито постачати зброю Росії: пояснив генерал армії

Китай не буде приймати відкритого рішення щодо постачання зброї РФ. Такі документи перебувають в графі надсекретних.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

“Я думаю, що ніякого рішення про постачання зброї не буде. Проте будуть переговори про те, які технологічні рішення треба прийняти для РФ. А це поставка обладнання, мікросхем, чіпів і інших комплектуючих для всіх видів озброєння. Це буде не прямо, а через треті країни: Білорусь, Іран. Тому це буде прихована модель підтримки. Відкрито Сі Цзіньпін нічого не підпише, бо тоді він буде суперечити своїм рішенням і він загубить своє обличчя перед світом”, - розповів Микола Маломуж.

Нагадаємо, що після перемовин російського диктатора Володимира Путіна та китайського лідера Сі Цзіньпіня Китай, можливо, буде допомагати Росії, але не настільки, що це значно посилить армію РФ.

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