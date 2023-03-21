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Не забули про це місто: експерт назвав потенційну ціль РФ для нового наступу

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Не забули про це місто: експерт назвав потенційну ціль РФ для нового наступу

Фото: Associated Press

Експерт пояснив, чому РФ може знову атакувати Харків

Якщо росіяни зуміють зібрати сили, то новий наступ окупантів може відбутися на Харків.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов, інформує NV.

"Я досі притримуюся тієї думки, що якщо росіяни планують масштабний наступ, то він буде на Харків. Це таке з неочевидних речей, але це впирається в логістику, там вона найбільш класна, там вони її можуть використати", — вважає Жирохов.

На його думку, РФ не зможе провести наступ на Запоріжжя. Адже у степовій Запорізькій області для наступу ворогові знадобилася б велика кількість танків і броньованих машин. Жирохов каже, що виставити таку кількість техніки зараз уже Росія не може, оскільки "навіть на другій-третій лінії оборони у них таких сил і засобів немає".

Наступ РФ: чи здатний ворог на ще один потужний удар

Нагадаємо, що замість очікуваного наступу з півночі, півдня або північного сходу, росіяни вирішили зосередитися на Донбасі і кидають всі сили для виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Військовий експерт Олександр Мусієкно повідомляв, що окупанти також намагаються просуватися на Лиман і Куп'янськ.

Наразі окупанти атакують на 500-клометровій дузі від Куп’янська до Вугледара.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), російський наступ біля Бахмута досягає кульмінації.

Експерт видання Defense Express Іван Киричевський наголосив, що у боях за Бахмут ЗСУ знищили таку кількість окупантів, яких вистачило б для наступу на Київ.

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Дата публікації
Перегляди
921
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