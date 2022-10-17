Чи дійсно РФ може отримати нові безпілотники від Ірану: відповідь експерта

Першоджерелом інформації про те, що Росія може отримати нову партію іранських безпілотників, є саме РФ. Вже потім ці дані підхопили західні та українські ЗМІ.

В російських пропагандистських ЗМІ напередодні стала з’являтися інформація про отримання окупантами нової партії іранської зброї. Мовиться про безпілотні літальні апарати, які по своїм характеристикам переважають “Шахідів”.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

“Ці безпілотники за своїми тактико-технологічними характеристиками перевищують вже згадані “Шахіди”. Натомість, та інформація, яка є у відкритих джерелах говорить про прямо протилежне. Фактично, це аналог “Шахіда-136”. Кажуть, що швидкість його до 200 кілометрів, а бойова частина до 40 кілограм. Є інформація про можливість використання реактивного двигуна, але поки ця інформація не підтверджена ані західною, ані ізраїльською розвідкою, ані українською стороною”, - наголосив Дмитро Снєгирьов.

Також він наголосив, що такі інформаційні “вброси” є елементом психологічного впливу на українців зі сторони РФ.

Зазначимо, що Іран зі своєї сторони заявляє про позицію нейтралітету щодо війни в Україні. Там заперечують дані про поставки дронів-камікадзе до РФ. Очільник МЗС Ірану наголосив, що “Ісламська Республіка Іран не надавала і не надаватиме жодної зброї для використання у війні в Україні”.

Водночас, за повідомленням видання Washington Post, Іран може поставити Росії балістичні ракети. Їхня дальність становить 300-та і 700-т кілометрів.

Нагадаємо, що Росія атакувала південь і північну частину України дронами-камікадзе. На півдні ЗСУ вдалося збити 15 іранських БпЛА.

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