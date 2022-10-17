Действительно ли РФ может получить новые беспилотники от Ирана: ответ эксперта

Первоисточником информации о том, что Россия может получить новую партию иранских беспилотников, является именно РФ. Затем эти данные подхватили западные и украинские СМИ.

В российских пропагандистских СМИ накануне стала появляться информация о получении оккупантами новой партии иранского оружия. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах, которые по своим характеристикам преобладают над "Шахидами".

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

“Эти беспилотники по своим тактико-технологическим характеристикам превышают уже упомянутые “Шахиды”. Зато та информация, которая есть в открытых источниках, говорит о прямо противоположном. Фактически, это аналог "Шахида-136". Говорят, скорость его до 200 километров, а боевая часть до 40 килограмм. Есть информация о возможности использования реактивного двигателя, но пока эта информация неподтверждена ни западной, ни израильской разведкой, ни украинской стороной”, — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Также он подчеркнул, что такие информационные "вбросы" являются элементом психологического влияния на украинцев со стороны РФ.

Отметим, что Иран со своей стороны заявляет о позиции нейтралитета по поводу войны в Украине. Там отрицают данные о поставках дронов-камикадзе в РФ. Глава МИД Ирана подчеркнул, что "Исламская Республика Иран не предоставляла и не будет предоставлять ни одно оружие для использования в войне в Украине".

В то же время, по сообщению издания Washington Post, Иран может поставить России баллистические ракеты. Их дальность составляет 300 и 700 километров.

Напомним, что Россия атаковала юг и северную часть Украины дронами-камикадзе. На юге ВСУ удалось сбить 15 иранских БПЛА.

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