Чи готовий Путін йти на компроміси щодо України на перемовинах: оцінка Bloomberg

Західні представники безпеки заявили, що президент Росії Володимир Путін не має наміру йти на компроміс щодо вимог щодо землі, миротворців і нейтралітету України на будь-яких мирних переговорах. Це ускладнює зусилля президента Дональда Трампа щодо досягнення надійного врегулювання конфлікту.

Про це пише Bloomberg.

"Путін висунув навмисно максималістичні вимоги напередодні переговорів про припинення війни, які, як він знає, ймовірно будуть неприйнятними для українців та інших європейців, за словами силовиків. Російський лідер готовий продовжувати боротьбу, якщо він не досягне своїх цілей, заявили офіційні особи, які побажали не називати своїх імен, обговорюючи питання, які не були оприлюднені", - пишуть аналітики.

Додається, що оцінка намірів Путіна ставить під сумнів те, чи він серйозно налаштований щодо переговорів щодо реалістичного та тривалого мирного врегулювання з Україною. Це також суперечить думці Трампа про те, що Путін буцімто хоче миру.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що вірить російському президенту Володимиру Путіну, коли той говорить, що прагне миру. Американський лідер додав, що йому "складніше з Україною".

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