Готов ли Путин идти на компромиссы по Украине на переговорах: оценка Bloomberg

Западные представители безопасности заявили, что президент России Владимир Путин не намерен идти на компромисс по требованиям земли, миротворцев и нейтралитета Украины на каких-либо мирных переговорах. Это усложняет усилия президента Дональда Трампа по достижению надежного урегулирования конфликта.

Об этом пишет Bloomberg.

"Путин выдвинул намеренно максималистические требования накануне переговоров о прекращении войны, которые, как он знает, вероятно будут неприемлемы для украинцев и других европейцев, по словам силовиков. Российский лидер готов продолжать борьбу, если он не достигнет своих целей, заявили официальные лица, которые не пожелали". аналитики

Добавляется, что оценка намерений Путина ставит под сомнение, серьезно ли он настроен по переговорам по реалистическому и длительному мирному урегулированию с Украиной. Это также противоречит мнению Трампа о том, что Путин вроде бы хочет мира.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что верит российскому президенту Владимиру Путину, когда тот говорит, что стремится к миру. Американский лидер добавил, что ему "сложнее с Украиной".

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