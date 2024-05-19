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Чи можуть вручити повістку на роботі – відповідь Міноборони

Чи можуть вручити повістку на роботі – відповідь Міноборони

Закон про мобілізацію: чи можуть вручити повістку на роботі / Фото: ТСН.ua

У Міноборони прокоментували вручення повістки громадянину роботодавцем.

Речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін пояснив, чи можуть вручити військовозобов’язаному громадянину повістку на роботі.  

Про це він розповів в інформаційному дайджесті МОУ на Youtube-каналі.

"Відповідно до положень Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів, представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також роботодавці керівники підприємств установ і організацій здійснюють оповіщення, вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК", - прокоментував він.

Нагадаємо, адвокат пояснив, в яких випадках військовозобов'язаних будуть затримувати і доставляти до ТЦК.

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