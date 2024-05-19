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Могут ли вручить повестку на работе – ответ Минобороны

Могут ли вручить повестку на работе – ответ Минобороны

Закон о мобилизации: могут ли вручить повестку на работе / Фото: ТСН.ua

В Минобороны прокомментировали вручение повестки гражданину работодателем.

Спикер Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин объяснил, могут ли вручить военнообязанному гражданину повестку на работе.

Об этом он рассказал в информационном дайджесте МОУ на YouTube-канале.

"В соответствии с положениями Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабинета министров, представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а также работодатели руководители предприятий учреждений и организаций осуществляют оповещение, вручение повесток, ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК", - прокомментировал он.

Напомним, адвокат объяснил, в каких случаях военнообязанных будут задерживать и доставлять в ТЦК.

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