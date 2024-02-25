Чи відбиратимуть в ухилянтів квартири: адвокатка дала чітку відповідь

Юристка прокоментувала законопроєкт про мобілізацію в Україні.

Адвокатка Христина Очкур прокоментувала оновлений законопроєкт про мобілізацію і пояснила, чи зможуть в ухилянтів відбирати майно, зокрема квартири.

Про це вона розповіла на Youtube-каналі.

За її словами, такі чутки почали ширитися через перші версії законопроєкту про мобілізацію.

Так, в одній із перших версій документа окремим пунктом було прописано, що начальник ТЦК та СП уповноважений накладати арешт на майно ухилянта. Проте в оновленій версії законопроєкту №10449 цей пункт прибрали.

Однак Христина Очкур зазначила, що військкомат може звернутися до суду з вимогою заарештувати рахунки, електронні гаманці, картки або ж забрати водійські права ухилянтів.

Нагадаємо, у Раді заговорили про "тотальну мобілізацію" – що це означає.

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