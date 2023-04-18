Чи відкриють курорти Одещини цього року: військові дали рекомендації владі

Військове командування попередило, що цього року відкриття курортного сезону в Одеській області – недоцільне.

Про це на брифінгу 18 квітня повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Півдня" України Наталія Гуменюк.

"Органи місцевої влади попереджено, що відкриття курортного сезону недоцільне. З нашого боку направлені відповідні інформування про те, які загрози можуть бути. Далі чекаємо рішення військової адміністрації, яка уповноважена в цьому випадку позначити для населення, як має це відбуватися", - розповіла Гуменюк.

Також вона зазначила, що безпека на Одещині – понад усе. Проте остаточне рішення з даного приводу має прийняти Одеська військова адміністрація.

Нагадаємо, Гуменюк попередила, що Росія може готувати масований удар по Одесі на 2 травня.

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