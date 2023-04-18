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Росіяни завдали удару по містечку на Донеччині: є жертви

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни завдали удару по містечку на Донеччині: є жертви

Постраждало щонайменше восьмеро людей.

Зранку 18 квітня російські окупаційні війська обстріляли з артилерії місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали щонайменше вісім людей. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За словами очільника області, травмованих мирних мешканців шпиталізували до медзакладів. Росіяни пошкодили три багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку.

"Не минає ні дня без російських воєнних злочинів на Донеччині. Залишатися тут небезпечно", - наголосив керівник ОВА.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Як повідомлялося, російська артилерія 18 квітня прицільно обстріляла центральний ринок Херсона. Загинула щонайменше одна людина, ще 10 осіб отримали травми та поранення.

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Дата публікації
Перегляди
757
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