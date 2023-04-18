Россияне нанесли удар по городку в Донецкой области: есть жертвы

Пострадали по меньшей мере восемь человек.

Утром 18 апреля российские оккупационные войска обстреляли из артиллерии город Украинка в Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получили по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По словам главы области, травмированных мирных жителей госпитализировали в медучреждения. Россияне повредили три многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.

"Не проходит ни дня без российских военных преступлений в Донецкой области. Остаться здесь опасно", — подчеркнул руководитель ОВА.

Фото: facebook/Павел Кириленко

Как сообщалось, российская артиллерия 18 апреля прицельно обстреляла центральный рынок Херсона. Погиб по меньшей мере один человек, еще 10 получили травмы и ранения.

Читайте также: