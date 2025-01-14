Чи є ще шанс запобігти оточенню Покровська: експерт про перспективи ЗСУ

Хоч ворог має певні тактичні успіхи, ситуація залишається динамічною, а активні бойові дії не дозволяють росіянам досягти своїх цілей.

Українські військові роблять усе можливе, щоб зірвати плани російської армії щодо оточення Покровська.

Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За словами експерта, плани російських військ щодо охоплення Покровська стали зрозумілими ще на початку осені:

“З вересня було зрозуміло, що противник буде діяти саме на охоплюючу операцію. І мета, яку він ставить – напів оточити Покровськ та обійти його фланги ”, – зазначив Мусієнко.

Він підкреслив, що хоч ворог має певні тактичні успіхи, ситуація залишається динамічною, а активні бойові дії не дозволяють росіянам досягти своїх цілей:

“Поки ця боротьба триває – шанс є. Але, звісно, ворог має певні тактичні успіхи”, – підкреслив керівник ЦВПД.

Нагадаємо, щоб відрізати Покровськ від лінії постачання, окупантам треба зайти водночас з півдня, заходу й півночі. Якщо такі плани в них і є, то вони від них безмежно далекі.