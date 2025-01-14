Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: зіткнулися фура та легковик

ДТП сталася 14 січня близько 11:20 на трасі неподалік села Вишневе Криворізького району

Про це повідомив пресцентр ДСНС.

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"На трасі зіткнулися вантажівка та автівка Daewoo Nexia. Від отриманих травм загинули три людини, які були в легковику", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники деблокували з понівеченого авто тіла двох чоловіків та жінки.

Місце аварії

Нагадаємо, у селі Антоніни Хмельницького району сталася ДТП. Унаслідок наїзду легковика загинув 50-річний чоловік.

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