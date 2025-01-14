СБУ спіймала двох паліїв авто військових і волонтерів на Вінниччині (фото)

Після підпалу авто один з фігурантів планував серію диверсій на об’єктах "Укрзалізниці".

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох поплічників ворога, які на замовлення Росії здійснювали підпали у Вінницькій області. Головними цілями зловмисників були авто ЗСУ та волонтерських організацій.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Паліями автівок виявилися двоє місцевих безробітних віком 18 та 37 років. Вони шукали легкого заробітку у телеграм-каналах. Там на фігурантів і звернули увагу російські спецслужби.

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За даними слідства, чоловіки діяли окремо. Так, одного зловмисника було затримано за гарячими слідами: він підпалив мультівен ветерана, який використовував машину для перевезення волонтерської допомоги.

З’ясувалося, після підпалу авто російський поплічник повинен був провести серію диверсій на об’єктах "Укрзалізниці". Правоохоронці зірвали ці ворожі плани.

Щодо іншого фігуранта, то він отримав вказівку про підпал військових вантажівок типу "Урал" і "КрАЗ". Чоловік підготувався до злочину, але правоохоронці встигли затримати зловмисника, коли той збирався підпалити вантажівки ЗСУ.

Обом затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;

незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.

У Вінницькій області затримали палія авто / Фото: СБУ

До слова, напередодні у Києві співробітники поліції та СБУ затримали чоловіка, який намагався підпалити прапорці на імпровізованій алеї пам’яті загиблих українських воїнів на Майдані Незалежності.

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