Експерти пояснили, як антиросійські санкції США вплинули на ринок нафти

Ринок зосереджений на наслідках нових санкцій США щодо експорту російської нафти до Індії та Китаю.

Ціни на нафту зупинилися біля чотиримісячних максимумів, зокрема через нові санкції США, запроваджені проти російських нафтогазових компаній і "тіньового флоту".

Про це повідомило видання Reuters.

13 січня ціни підскочили на 2% після оголошення Міністерства фінансів США про санкції щодо "Газпромнафти" і "Сургутнафтогазу", а також 183 російських суден.

14 січня ф'ючерси на нафту марки Brent знизились до 80,47 долара за барель, а американська нафта WTI – до 78,29 долара за барель.

"Оскільки кілька країн шукають альтернативні джерела палива, щоб пристосуватися до санкцій, можливо, нас очікують нові зрушення, навіть якщо ціни трохи знизяться, якщо завтрашні дані щодо індексу споживчих цін у США виявляться дещо вищими за очікування", – зазначив старший інвестиційний аналітик брокерської компанії XM Харалампос Піссурос.

Зростання базової інфляції на 0,2% вище прогнозу може зменшити ймовірність подальшого зниження ставок Федеральної резервної системи США. Це рішення зазвичай стимулює економічне зростання та збільшує попит на нафту.

Попри очікування аналітиків щодо значного впливу нових санкцій на експорт російської нафти, їхній ефект на фізичний ринок може бути менш вираженим, ніж передбачалося.

Нагадаємо, США запровадили жорсткі санкції проти російської нафти.

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