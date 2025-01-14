У Росії стався масштабний збій у роботі Інтернету

Збої фіксуються майже у всіх російських операторів та у багатьох сервісах.
У російському Інтернеті зафіксовано масштабний збій 14 січня, який торкнувся безлічі провайдерів і користувачів по всій країні.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Проблеми з Інтернетом спостерігаються у ключових російських операторів зв'язку: "Ростелеком", "Дом.ру", "Мегафон", "Білайн" та "Теле2".
Зокрема, користувачі з Пензи, Пермі, Казані та інших регіонів повідомляють про повну недоступність більшості Інтернет-ресурсів, включно з сайтами, відеохостингами, соцмережами та банківськими програмами. За даними сервісу Downdetector, збої зафіксовано також у роботі месенджерів.
Водночас росіяни відзначають, що єдине, що працює під час глобального збою, це Telegram.
У Роскомнагляді заявили, що не знають причин проблем з Інтернетом:
"Фіксуються збої у всіх операторів, причину збою встановлюють".
До слова, у середині грудня 2024 року стався збій у роботі Facebook, Instagram, Threads та WhatsApp.
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