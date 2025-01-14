У Росії стався масштабний збій у роботі Інтернету

Збої фіксуються майже у всіх російських операторів та у багатьох сервісах.

У російському Інтернеті зафіксовано масштабний збій 14 січня, який торкнувся безлічі провайдерів і користувачів по всій країні.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Проблеми з Інтернетом спостерігаються у ключових російських операторів зв'язку: "Ростелеком", "Дом.ру", "Мегафон", "Білайн" та "Теле2".

Зокрема, користувачі з Пензи, Пермі, Казані та інших регіонів повідомляють про повну недоступність більшості Інтернет-ресурсів, включно з сайтами, відеохостингами, соцмережами та банківськими програмами. За даними сервісу Downdetector, збої зафіксовано також у роботі месенджерів.

Водночас росіяни відзначають, що єдине, що працює під час глобального збою, це Telegram.

У Роскомнагляді заявили, що не знають причин проблем з Інтернетом:

"Фіксуються збої у всіх операторів, причину збою встановлюють".

До слова, у середині грудня 2024 року стався збій у роботі Facebook, Instagram, Threads та WhatsApp.

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