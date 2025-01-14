В России произошел масштабный сбой в работе Интернета

Сбои фиксируются почти у всех российских операторов и во многих сервисах.

В российском Интернете зафиксирован масштабный сбой 14 января, затронувший множество провайдеров и пользователей по всей стране.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Проблемы с Интернетом наблюдаются у ключевых российских операторов связи: "Ростелеком", "Дом.ру", "МегаФон", "Билайн" и "Теле2".

В частности, пользователи из Пензы, Перми, Казани и других регионов сообщают о полной недоступности большинства Интернет-ресурсов, включая сайты, видеохостинги, соцсети и банковские программы. По данным сервиса Downdetector, сбои зафиксированы также в работе мессенджеров.

В то же время, россияне отмечают, что единственное, что работает во время глобального сбоя, это Telegram.

В Роскомнадзоре заявили, что не знают причин проблем с Интернетом:

"Фиксуются сбои у всех операторов, причину сбоя устанавливают".

К слову, в середине декабря 2024 года произошел сбой в работе Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp.

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