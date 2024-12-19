У застосунку "Резерв+" стався технічний збій: яка причина

Впродовж декількох годин доступ до Резерв+ повернеться.
19 грудня у застосунку "Резерв+" стався технічний збій. Через нього тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.
Про це повідомили в Міноборони.
"Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку", – йдеться в повідомленні.
В Міноборони перепросили за незручності.
Нагадаємо, у зв'язку із технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти від 17 і орієнтовно до 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку "Резерв+".
Читайте також: