У застосунку "Резерв+" стався технічний збій: яка причина

19 грудня у застосунку "Резерв+" стався технічний збій. Через нього тимчасово не можна авторизуватись та скористатись функціями.

Про це повідомили в Міноборони.

"Технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку", – йдеться в повідомленні.

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В Міноборони перепросили за незручності.

Нагадаємо, у зв'язку із технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти від 17 і орієнтовно до 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку "Резерв+".

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