Цифрова блокада РФ триває: техкомпанії запровадили нові санкції проти Росії

Компанії покидають російський ринок.

В Україні йде боротьба з Росією на кількох напрямках. Серед них - цифрова блокада, яка триває. Наразі технологічні компанії запроваджують нові санкції проти РФ, яка вороже вторглася на українські території.

Які санкції запровадили компанії проти Росії, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров:

Компанія Nokia повністю покидає російський ринок. У керівництві компанії переконані, що відповідне їхнє рішення не вплине на фінансові результати 2022 року. Nokia останні кілька тижнів готувалася до припинення діяльності в РФ.

Мобільний застосунок СберБанк Онлайн на iOS більше недоступний для скачування та оновлення в App Store. Для клієнтів, у яких вже встановлений застосунок, все працює, жодних обмежень щодо його використання немає, втім, нові користувачі не зможуть зареєструватися.

Американський вендор програмного забезпечення SAS Institute припиняє діяльність у РФ. 11 квітня компанія вже звільнила 300 співробітників компанії, а до кінця тижня закриє російський офіс.

У Huawei AppGallery перестали працювати картки "МИР" і його зачистили від низки російських банківських додатків. Наразі компанія скоротила, але досі постачає споживчу електроніку до Росії. Але деякі обмеження торкнулися і смартфонів. Так, компанія виключила картки системи "МИР" із переліку варіантів оплати у своєму магазині застосунків AppGallery. Крім того, користувачі повідомляють про те, що з каталогу магазину зникла низка мобільних додатків російських банків. Так, "пішли" застосунки банків ВТБ Онлайн, Промсвязьбанк і Открытие.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав країни Європи включити у шостий антиросійській пакет санкцій нафту, газ та банки РФ. Він наголосив, що це сильно вплине на Росію та змусить її припинити війну.

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