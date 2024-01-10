Де РФ розвиватиме свій наступ: експерт назвав пріоритетні напрямки

За словами Гетьмана, Вугледар є важливим містом для РФ, і саме його намагатимуться захопити окупанти.

Російські окупанти намагатимуться захопити Вугледар, оскільки там розташована панівна висота, з якої можна вести спостереження.

Про це заявив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, передає "Еспресо".

Він нагадав, що атакувати Вугледар окупанти намагалися і раніше, але це закінчувалося невдало.

"Зараз з півночі від Вугледару, з півдня від Мар'їнки вони намагаються просунутись, щоб вийти збоку і якимось чином захопити Вугледар. Для них це дуже важливе місто, яке знаходиться на панівній висоті. А отже, це логістично нові можливості для росіян і висота, з якої можна вести спостереження і більш вдалий артилерійський вогонь. Тому вони будуть там наступати", – переконаний експерт.

На його думку, росіяни не зможуть створювати наступати на всій лінії фронту з однаковою потужністю але де-не-де вони будуть намагатися вести наступальні дії. Зокрема, Гетьман виділив:

Вугледарський напрямок,

Куп'янський напрямок і Куп'янськ-Вузловий,

Часів Яр і Костянтинівку.

"Біля Авдіївки окупанти будуть намагатися оточити. Також будуть спроби дій ворожої армії біля Мар'їнки. Росіяни, ймовірно спробують наступати з Мар'їнки на південь до Вугледару", – зазначив експерт.

Він зауважив, що наше вище військове керівництво приїжджало на Куп'янський напрямок.

"Було анонсовано, що там будуть певні неприємні сюрпризи для росіян. Можливо, саме тому туди приїжджали командувачі, начальник Штабу та міністр борони", – підсумував Гетьман.

Раніше експерт Владислав Селезньов розповів, куди Росія може піти в наступ після Мар'їнки.

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