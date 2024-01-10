Військовий запропонував ТЦК їздити по СІЗО та колоніях: чим аргументує

На думку бійця, у місцях позбавлення волі нерідко перебувають нормальні люди, які потрапили в халепу через обставини.

Державі слід задуматися про механізм рекрутингу, за яким ТЦК їздили б по СІЗО та колоніях, щоб шукати людей для служби в українській армії. Йдеться про проведення аналізу та вибірки людей з метою пропонування їм контрактів у ЗСУ.

Про це пише військовий ЗСУ Мирослав Гай.

Які переваги відкриває такий підхід

За словами бійця, наразі в Україні є велика кількість громадян, які або перебувають під слідством, або засуджені за:

невеликі злочини – бійка, крадіжка, хуліганка тощо;

тяжчі злочини – розбій, важкі тілесні, п'яне водіння з наслідками, перевищення самооборони тощо;

економічні злочини – хабарництво інші види не насильницьких злочинів.

"Всі ці люди роками сидять в СІЗО, чекають апеляцій та вироків, часто є звичайними, нормальними людьми, які потрапили в халепу через обставини. Їх судять роками, витрачаючи державні кошти, потім навіть саджають і роками утримують коштом держави", – підкреслює Гай.

До прикладу, каже він, можна взяти нардепа Дубінського. Йому інкримінують підробку документів для перетину кордону.

"Серед цих людей є ватники, є патріоти, є Дубінські, є наркомани, є просто люди, які потрапили в халепу. Різні. Чому б Державі не розробити механізм рекрутингу, коли ТЦК їздили б по СІЗО та колоніям, проводили б аналіз та вибірку людей і пропонували б їм контракти в ЗСУ?", – пропонує боєць ЗСУ.

Водночас слід розуміти, що такий підхід передбачає серйозну роботу: треба їздити, дивитися, аналізувати.

"Не як в Росії, кожного маніяка на фронт, а тих хто засуджений по легких статтях", – підкреслює він.

Це дозволить зменшити витрати держави на утримання цих людей, вважає Гай, а також допоможе їм віднайти мету в житті.

"У мене в підрозділі був один хлоп, дві ходки за тілесно тяжкі. Відповідальнішого солдата я не пам'ятаю. Жодного косяка. Може, варто подумати? Що скажете?", – підсумував воїн.

Раніше йшлося про те, що питання мобілізації ув'язнених в Україні є дуже непростим й спірним. Насамперед потрібно встановлювати окремі правила, тоді це можливо.

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