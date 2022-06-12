Диверсанти говорять українською та мають паспорт України – МВС

У МВС озвучили, що роблять російські диверсійно-розвідувальні групи в Україні та скільки їх діє.

Речник міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів, що в Україні діють члени диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які володіють українською, а також мають, або мали паспорт громадянина України.

Про це він сказав 12 червня в ефірі каналу "Freedom".

"Хто ці люди. Зараз змінила тактику Російська Федерація, в основному це люди – колишні громадяни України, які достатньо довго проживали в окупованих Донецьку, Луганську та Криму. І один із головинх критеріїв, за яким відбирають цих людей – це, як мінімум, розуміння, і вміння розмовляти українською мовою. Для того, щоб їх було важче сплутати з іншими громадянами України. Тому спочатку ми пам’ятаємо, що в основному це були росіяни, які, навіть теоретично, не могли вимовити деякі слова, які і стали нашим умовним паролем – "паляниця", "Укрзалізниця" і так далі", - зазначив він.

За його словами, ціль ДРГ дуже проста – посіяти паніку серед мирного населення, і пробувати робити те, що можна класифікувати, як терористичний акт.

"Можу сказати, що завдяки дуже серйозній оперативній роботі контррозвідки, поліції, силовиків, на щастя, поки вдається знешкоджувати їх, і, на щастя, про це, що вони могли зробити, ми дізнаємось із новин, а не з життя", - наголосив Денисенко.

Також, за його словами, за понад три місяці війни в Україні нарахували понад сотню диверсійних груп.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, чи можливий повторний наступ на Київ.

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