До Держдуми РФ внесли законопроєкт про підвищення призовного віку

Нині у Росії на термінову службу закликають чоловіків від 18 до 27 років.

У Росії в Думу внесли законопроєкт про підвищення призовного віку. Верхню планку піднімуть до 30 років уже з 2024 року.

Проект закону опублікували у понеділок у базі Держдуми.

Нині у Росії на термінову службу закликають чоловіків від 18 до 27 років.

Згідно з внесеним законопроектом, з 1 січня 2024 року почнуть закликати молодих людей з 19 років, з 1 січня 2025-го – з 20 років, а з 1 січня 2026-го – з 21 року. Граничний вік призову буде підвищено до 30 років з 2024 року.

При цьому законопроект передбачає можливість для громадян, які досягли 18 років, подати заяву на проходження строкової служби до призовного віку - тобто до досягнення 21 року.

Як зазначається в пояснювальній записці, підвищити вік призову з 18 до 21 року пропонується "з метою гарантованого здобуття громадянами як середньої загальної освіти, так і середньої професійної або вищої освіти".

Весняний заклик відбувається щорічно з 1 квітня до 15 липня, а осінній - з 1 жовтня до 31 грудня.

"Зрушити рамки призовного віку на тлі війни проти України у грудні минулого року запропонував міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Він сказав про це на колегії міністерства, звертаючись до президента Володимира Путіна. Путін із ідеєю Шойгу погодився", - йдеться у повідомленні.

У новому році з'являлися повідомлення про те, що верхня планка призовного віку на строкову службу до російської армії може бути піднята до 30 років уже під час весняної призовної кампанії 2023 року.

12 січня, відразу після новорічних канікул, голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, колишній заступник міністра оборони та автор багатьох військових поправок до законів, припустив, що спочатку закликатимуть "за змішаним типом".

Пізніше він змінив позицію і далі говорив, що зміна рамок призовного віку на весняну призовну кампанію не очікується. Депутати наголошували, що рано говорити про зміни, допоки не внесено відповідний законопроект.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі грн військову медсестру, яка відмовилась виконати наказ очільника та не поїхала у службове відрядження до зони бойових дій.

Читайте також: