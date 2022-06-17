"До нас повернулося воєнне щастя" - Арестович

Радник голови Офісу президента відзначив успішні бойові дії українських воїнів, які знищили склади боєприпасів російської армії та завдали відчутних втрат ворогові.

Військовий експерт та радник голови ОПУ Олексій Арестович перелічив дуже точні влучання по ворожих цілях упродовж останнього часу, які можуть свідчити, що до ЗСУ повернувся той військовий фарт, який супроводжував нашу армію на початку повномасштабних воєнних дій, коли вдалося стримати наступ російських окупантів.

Про це він говорив під час розмови із російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним.

За його словами, мінливе “воєнне щастя” від першого дня війни супроводжувало українську армію, яка попри шалений натиск ворога завдавала йому великих втрат влучними ударами.

“Але воно [воєнне щастя] зникло всередині квітня і відверто перейшло на сторону російських військ, так буває під час війни. Тепер воно в них закінчилося”, - зауважив Арестович.

Військовий експерт перерахував останні успіхи ЗСУ, які, на його думку, свідчать, що фарт знову повернувся до українських воїнів.

Зокрема, в цьому контексті він назвав знищений склад боєприпасів в Красному Дону, який забезпечує угруповання, яке обстрілює Лисичанськ, Сєверодонецьк та Попасну, такий же склад у Донецьку, влучні удари української артилерії по Скадовську та в районі Нової Каховки. Окрім того, російські окупанти втратили літак Су-25, який розбився в Бєлгородській області, вертоліт Мі-24 на Запорізькому напрямку та буксир біля острова Зміїний.

“Нам знову поперло. Тепер знову все піде трохи по-іншому”, - вважає Арестович.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря Військово-Морські Сили ЗС України 17 червня ракетами Harpoon уразили російській буксир "Васілій Бех" із ЗРК "ТОР" на борту.

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