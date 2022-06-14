Донеччину перетворюють на руїни: Кириленко оприлюднив фото руйнувань

На цих фото - наслідки ракетного авіаудару, здійсненого російськими окупантами в ніч з 13 на 14 червня.

Вщент зруйновані окупантами міста і селища Донеччини показав начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Фото він виклав у Telegram.

Після ракетного авіаудару, здійсненого російськими окупантами в ніч з 13 на 14 червня, одна людина загинула, вщент зруйнувані три будинки, 29 пошкоджені.

"Росія несе смерть і руйнування", - написав Кириленко.

Донецька обласна військова адміністрація

Так, за добу росіяни вбили одного мирного мешканця Соледара і поранили ще трьох.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 494 цивільних і 1277 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше повідомлялося, що у Лисичанську військові РФ вбили 6-річну дитину.

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