Донеччину перетворюють на руїни: Кириленко оприлюднив фото руйнувань

На цих фото - наслідки ракетного авіаудару, здійсненого російськими окупантами в ніч з 13 на 14 червня.
Вщент зруйновані окупантами міста і селища Донеччини показав начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Фото він виклав у Telegram.
Після ракетного авіаудару, здійсненого російськими окупантами в ніч з 13 на 14 червня, одна людина загинула, вщент зруйнувані три будинки, 29 пошкоджені.
"Росія несе смерть і руйнування", - написав Кириленко.
Так, за добу росіяни вбили одного мирного мешканця Соледара і поранили ще трьох.
Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 494 цивільних і 1277 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Раніше повідомлялося, що у Лисичанську військові РФ вбили 6-річну дитину.
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