Донецька область: за добу окупанти вбили щонайменше 3 цивільних

На території Донецької області 14 червня загинули троє людей.

Протягом цієї доби, 14 червня, російські окупанти вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, за добу росіяни вбили двох цивільних у Новоукраїнці та одного у Добропіллі. Ще 4 людини дістали поранення.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 502 цивільних і 1286 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що українські війська знищили 73 російських окупанти на сході та їхню техніку.

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