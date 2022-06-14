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Війна в Україні може тривати понад 10 років - аналітики

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Війна в Україні може тривати понад 10 років - аналітики

Фото: Associated Press

Війна в Україні, яку розв’язала РФ, може перетворитися на заморожений конфлікт, який триватиме понад 10 років. 

За думкою міжнародних аналітиків, захоплення окупантами Сєвєродонецька цілком імовірне.

Про це пише американське видання CNBC.

У разі окупації Сєвєродонецька разом з Лисичанськом, вважають аналітики, росіяни отримають повний контроль над Луганщиною. Вже після цього вони можуть зосередити свою увагу на Донецькому напрямку. 

“Втрата Сєвєродонецька була б серйозним ударом для України, погоджуються аналітики, і є занепокоєння, що сили країни можуть почати втрачати імпульс у боротьбі проти знову зосередженого наступу Росії”, - пише видання з посиланням на аналітиків.

Водночас директор зі стратегії, технологій та контролю над озброєннями Міжнародного інституту стратегічних досліджень Вільям Альберке каже, що є варіант, за якого російська лінія оборони впаде. В такому випадку окупанти будуть стягувати війська з інших напрямків.

“Є реальні побоювання, що якщо Україна не зможе зруйнувати частини російської лінії, почне відштовхувати їх і змусить Росію ще більше зменшити територіальні амбіції, що ми можемо побачити якийсь заморожений конфлікт, який триватиме десятиліття чи більше”, - додали у CNBC.

Нагадаємо, що на Південнобузькому напрямку ворог обстрілював підрозділи ЗСУ із артилерії, мінометів та  РСЗВ.

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