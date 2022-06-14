В Україні можуть з’явитися тимчасові сховища для пшениці - Єрмак

В Україні можуть з’явитися тимчасові сховища для пшениці - Єрмак

В Україні можуть з’явитися тимчасові сховища для пшениці.

Розташовуватися вони будуть на кордонах.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, побудують тимчасові сховища спільно США та Європейський Союз.

“США та ЄС планують збудувати на кордонах України тимчасові сховища для пшениці. Про це заявив президент США Джо Байден. Це лише один з можливих правильних кроків по забезпеченню продовольчої безпеки. Але потрібні також зелені коридори з наших портів”, - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, що Харків знову опинився в зоні досяжності ствольної артилерії супротивника.

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