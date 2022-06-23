Донецька область: за добу окупанти вбили 6 цивільних, ще п'ятеро - поранені

На території Донецької області 23 червня від рук окупантів загинули шестеро людей.

Протягом цієї доби, 23 червня, російські окупанти вбили щонайменше ще шістьох мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, троє людей загинули у Пришибі, двоє в Авдіївці та один – у Часовому Ярі. Ще 5 людей сьогодні дістали поранення.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 526 цивільних і 1362 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Павло Кириленко/Facebook

Нагадаємо, що вчора, 22 червня, у Донецькій області окупанти вбили чотирьох цивільних.

Читайте також: