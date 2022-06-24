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Донецька область: за добу окупанти вбили п'ятьох цивільних

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Донецька область: за добу окупанти вбили п'ятьох цивільних

Фото: Національна поліція України

На території Донецької області 24 червня загинули щонайменше п'ятеро людей.

Протягом цієї доби, 24 червня, російські окупанти вбили ще п'ятьох мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Так, росіяни вбили двох людей Райгородку, двох у Старому Каравані та одну людину у Костянтинівці. Ще чотири особи сьогодні дістали поранення.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 531 цивільний і 1366 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

© Павло Кириленко/Facebook
Фото: Павло Кириленко/Facebook

Нагадаємо, що вчора, 23 червня, на Донеччині окупанти вбили щонайменше шістьох цивільних і п'ятеро було поранено.

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