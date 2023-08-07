"Дуже гарячі бої": Маляр розповіла про результати ЗСУ на фронті

На Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках тривають важкі бої.

Про це розповіла заступниця міністра оборон Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За її словами, на фронті протягом кількох останніх тижнів фіксують відчутне збільшення обстрілів.

"Якщо минулого тижня у понеділок я ще озвучувала цифру близько 8000 обстрілів за тиждень, то цього понеділка вже близько 9000 обстрілів за тиждень", – зазначила Маляр.

Противник намагається таким вогнем зупинити українських захисників, проте результати наступу ЗСУ все одно є. Крім того, окупанти проводять постійні штурми на північ від Бахмута, щоб повернути втрачені позиції

"На Бахмутському напрямку – дуже гарячі бої. Вони цим суцільним артилерійським і міноментним вогнем намагаються зупинити наші війська. Наші війська крізь суцільний обстріл продовжують свої наступальні дії. Головний наш результат, що у нас не просунувся ворог. Я вважаю, що це набагато важливіший результат, ніж все інше", – підсумувала заступниця міністра оборони.

Раніше Ганна Маляр розповіла, що окупанти намагалися повернути під свій контроль території у Харківській області, втрачені раніше.

Нагадаємо, австрійський експерт Том Купер заявив, що контрнаступ ЗСУ дійсно відстає від графіка і пояснив, що пішло не так.

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