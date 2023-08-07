Потап у Києві прогулявся містом з дорослим сином від ексдружини

Український продюсер та реп-виконавець Потап показав свого дорослого сина Андрія від ексдружини Ірини Горової.

Разом з 14-річним хлопцем зірковий батько прогулявся центром Києва. Сімейним селфі артист поділився у своєму фотоблозі в Instagram. У кадрі усміхнений Потап позував поруч з Андрієм на тлі Київського пасажу.

"Як тебе не любити?", - підписав світлину виконавець.

Потап з сином / Фото: instagram.com/realpotap

У коментарях фани репера зауважили, що Андрій з роками все більше стає схожим на свою маму Ірину: "Копія мами", "Який же він красунчик", "Дуже схожий на маму", "Справжній красень".

Нагадаємо, нещодавно Потап показав, як Андрій проводить час з його дружиною Настею Каменських у їхньому заміському будинку під Києвом.

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