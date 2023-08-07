Продюсер Ясинський висловився про Потапа, який "загубився" під час війни

Продюсер Михайло Ясинський обговорив з ведучим Славою Дьоміним те, як українські артисти адаптувалися до війни, зокрема, вони прокоментували поведінку репера Потапа.

Так, Слава Дьомін вважає, що музикант просто "загубився". Ведучий переконаний, що Потап не зміг адаптуватися.

"Мені шкода, що Потап загубився. А у мене відчуття, не знаю, чи він пересидів...", - зазначив Дьомін.

Михайло Ясинський і Слава Дьомін

Тим часом Михайло Ясинський переконаний, що на це запитання має відповідати лише Потап. За словами продюсера, чимало артистів під час війни перебувають у пошуках себе, і репер не виняток.

"Це окреме питання Олексія Потапенка. До першого ешелону артистів це не має відношення взагалі. Це питання особисто до нього. Це їхні справи особисті. Хтось рефлексує, хтось себе шукає, хтось загубився. Але для першого ешелону артистів відбувається те ж саме, що відбувається для тих, хто вчора був у другому, а опинився у третьому. Хто був у четвертому, опинився у другому. Яким буде завтрашній день, ось що мене цікавить. Не може бути тієї вершини, яка була до цього. Світ змінився", - прокоментував продюсер.

Михайло Ясинський

Також Ясинський переконаний, що український шоубізнес нині переживає кардинальні зміни. За словами продюсера, з'явилося чимало різних виконавців та крутих пісень. У майбутньому це все буде лише примножуватися.

"У світі великий метаболізм артистів, саме це буде і в Україні. Це означає, що дуже багато буде пісень. Зараз купа крутих пісень", - наголосив продюсер.

Нагадаємо, раніше Михайло Ясинський розсекретив заробіток українських артистів в умовах війни. Продюсер зізнався, настільки впав дохід Олі Полякової, Макса Барських, Потапа, Дмитра Монатіка та інших.

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