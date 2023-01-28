Експерт пояснив важливість Вугледара для подальшого контрнаступу ЗСУ

Плацдарм в районі Вугледара дозволяє українським військам планувати контрнаступальні операції одразу в двох напрямках та звільняти від загарбників окуповані території.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Вугледар є важливим плацдармом для подальшого просування українських військ під час прориву на Азовське узбережжя в районі Маріуполя. Саме тому російські окупанти теж націлилися на цей напрямок.

Про це він повідомив у коментарі “24 каналу”.

За його словами, з Вугледара можна здійснити контрнаступ в бік Волновахи, якщо буде поставлене завдання виходити на Маріуполь.

"Це оптимальний варіант просування вздовж дороги з Донецька на Маріуполь. З-під Вугледару можна вийти у бік Волновахи, перерізати залізничне сполучення і далі близько 100 кілометрів до Маріуполя", – змоделював він.

Окрім того, на його думку, звідси можна планувати контрнаступ на Новоазовськ — через Оленівку та Тельманове.

“Це дуже хороший і вже готовий плацдарм для виконання цього завдання", – зауважив Роман Світан.

Окрім того, за Вугледаром розташовані два населених пункти, які прикривають тил ЗСУ та є важливим логістичним хабом.

Розуміючи важливість цього пункту, російські окупанти зосередили свої атаки на цьому напрямку.

Нагадаємо, російській армії не вдається досягти успіху біля Вугледара в Донецькій області. Окупанти зазнають великих втрат.

Читайте також: