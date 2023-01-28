Эксперт объяснил важность Угледара для дальнейшего контрнаступления ВСУ

Плацдарм в районе Угледара позволяет украинским войскам планировать контрнаступательные операции сразу в двух направлениях и освобождать от захватчиков оккупированные территории.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что Угледар является важным плацдармом для дальнейшего продвижения украинских войск при прорыве на Азовское побережье в районе Мариуполя. Именно поэтому российские оккупанты тоже нацелились на это направление.

Об этом он сообщил в комментарии "24 канала".

По его словам, из Угледара можно совершить контрнаступление в сторону Волновахи, если будет поставлена задача выходить на Мариуполь.

"Это оптимальный вариант продвижения вдоль дороги из Донецка на Мариуполь. Из-под Угледара можно выйти в сторону Волновахи, перерезать железнодорожное сообщение и дальше около 100 километров в Мариуполь", – смоделировал он.

Кроме того, по его мнению, отсюда можно планировать контрнаступление на Новоазовск через Оленевку и Тельманово.

"Это очень хороший и уже готовый плацдарм для выполнения этой задачи", — заметил Роман Свитан.

Кроме того, за Угледаром расположены два населенных пункта, которые прикрывают тыл ВСУ и являются важным логистическим хабом.

Понимая важность этого пункта, российские оккупанты сосредоточили свои атаки на этом направлении.

Напомним, российской армии не удается добиться успеха у Угледара в Донецкой области. оккупанты терпят большие потери.

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