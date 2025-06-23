Можливий наступ ЗСУ / © Associated Press

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Заява Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського щодо можливих наступальних дій може бути пов’язана з двома основними аспектами.

Таку думку в ефірі «Radio NV» висловив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Перша ймовірна причина, за словами Ступака, стосується української ракетної програми.

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«Розраховуємо на німецьку допомогу, що нам допоможуть з комплектуючими, верстатами, технологіями, кресленнями і ми її прискоримо. Про це говорив також президент, що українська балістика, крилаті ракети можуть вже найближчим часом зʼявитися у російському повітряному просторі», — зазначив експерт.

Водночас, Іван Ступак вважає, що більш вірогідна причина пов’язана з активізацією українських пілотів БПЛА. Це відбувається на тлі призначення Роберта «Мадяра» Бровді на посаду командувача Сил безпілотних систем.

«Російська сторона вже кілька днів поспіль лютує. Після призначення пана Мадяра українці почали полювати не за російською логістикою, буханками чи танками навіть. А полюють за російськими візаві, операторами БПЛА», — розповів експерт.

На думку Ступака, таким чином українська сторона «розчищає собі простір», щоб на певних напрямках позбутися російської безпілотної авіації. Це дозволить «розчистити повітря і мати можливість просуватися вперед». Він підкреслив, що російські БПЛА завдають значної шкоди: «Приблизно 70-75% наших хлопців та дівчат [отримують] 300 на фронтах — це наслідок російських БПЛА».

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Раніше повідомлялося, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що не можна виключати можливість нового наступу з боку Білорусі.

Окрім цього, Росія готувала серію замахів на очільників українських спецслужб. Один із планів передбачав ліквідацію президента Зеленського в Польщі.