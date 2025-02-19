Експерт розповів, чи залишаться чоловіки в Україні після відкриття кордонів

Відкриття кордонів не призведе до масового виїзду чоловіків призовного віку, проте набагато тривожнішою тенденцією може бути міграція дітей,

Таку думку висловив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович, пише Телеграф.

"Я називав цифру в 7% українців, готових у найближчому майбутньому переїхати за кордон. Там різниця між чоловіками і жінками не надто спостерігається", — зазначив Антипович.

За його словами, чоловіки більш відкрито висловлюють готовність до переїзду в межах України, але щодо виїзду за кордон вони поводяться стриманіше. Ймовірно, багато хто розглядає таку можливість, але не озвучує її публічно.

Він зазначає, що після відкриття кордонів певна кількість чоловіків все ж виїде, але масового відтоку не буде. За його словами, ті, хто прагнув уникнути мобілізації, вже знайшли спосіб виїхати. Решта, ймовірно, поїдуть до своїх сімей за кордон.

"Тому якийсь відтік населення при відкритті кордонів можливий, але він не настільки критичний. Особливо за тих мільйонів українців, які вже виїхали за кордон", — сказав він.

Олексій Антипович наголошує, що найбільш критичною є втрата дітей через масовий виїзд сімей. Він зазначає, що багато родин використовують турботу про дітей як привід для еміграції, хоча насправді прагнуть виїхати за кордон самі.

"Я хочу, щоб моя дитина жила в спокійному суспільстві, у мирі, мала перспективи, матеріальне забезпечення, тому я хочу її вивезти за кордон. А оскільки дитина в мене ще мала, то я теж із нею поїду. Тобто, своє власне бажання мігрувати українці прикривають дітьми", — підсумував він.

Нагадаємо, в Україні через воєнний стан і мобілізацію діють обмеження на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 60 років. 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, який запровадив оновлені правила, зокрема щодо перетину кордону призовниками.

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