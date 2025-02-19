Эксперт рассказал, останутся ли мужчины в Украине после открытия границ

Открытие границ не приведет к массовому выезду мужчин призывного возраста, однако гораздо более тревожной тенденцией может быть миграция детей,

Такое мнение высказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, пишет Телеграф.

"Я называл цифру в 7% украинцев, готовых в ближайшем будущем переехать за границу. Там разница между мужчинами и женщинами не слишком наблюдается", — отметил Антипович.

По его словам, мужчины более открыто выражают готовность к переезду в пределах Украины, но относительно выезда за границу они ведут себя более сдержанно. Вероятно, многие рассматривают такую возможность, но не озвучивают ее публично.

Он отмечает, что после открытия границ определенное количество мужчин все-таки уедет, но массового оттока не будет. По его словам, те, кто стремился избежать мобилизации, уже нашли способ уехать. Остальные, вероятно, поедут в свои семьи за границу.

"Поэтому какой-то отток населения при открытии границ возможен, но он не столь критичен. Особенно за тех миллионов украинцев, которые уже уехали за границу", — сказал он.

Алексей Антипович отмечает, что наиболее критическая потеря детей из-за массового выезда семей. Он отмечает, что многие семьи используют заботу о детях как повод для эмиграции, хотя на самом деле стремятся уехать за границу сами.

"Я хочу, чтобы мой ребенок жил в спокойном обществе, в мире, имел перспективы, материальное обеспечение, поэтому я хочу его вывезти за границу. А поскольку ребенок у меня еще имел, то я тоже с ним поеду. То есть, свое собственное желание мигрировать украинцы прикрывают детьми", — подытожил он.

Напомним, в Украине из-за военного положения и мобилизации действуют ограничения на выезд за границу для мужчин от 18 до 60 лет. 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, который ввел обновленные правила, в частности, по пересечению границы призывниками.

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