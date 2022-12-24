Фінляндія поставить Україні військову техніку майже на 29 мільйонів євро

Техніка буде поставлена в рамках 11-го пакету військової допомоги, який оцінюється в 28,8 мільйона євро. Загальна ж вартість усіх надісланих пакетів військової техніки від Фінляндії становить 189,2 мільйона євро.

Фінляндія поставить в Україну 11-й пакет військової техніки вартістю 28,8 мільйона євро.

Про це повідомило Міністерство оборони України у Facebook.

"Фінляндія поставить Україні більше військової техніки. Президент Республіки Фінляндія Саулі Ніїністе ухвалив це рішення 20 грудня за поданням уряду", - йдеться у повідомленні.

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При цьому уточнюється, що техніка буде поставлена в рамках вже 11-го пакету військової допомоги, який оцінюється в 28,8 мільйона євро. Загальна же вартість усіх надісланих в Україну пакетів військової техніки від Фінляндії наразі становить 189,2 мільйона євро.

"Оборонна операція України ще триває, і потреба в оборонній техніці велика. Ми продовжуватимемо нашу підтримку", – заявив міністр оборони Антті Кайкконен.

Крім того, Президент Ніїністе вирішив, що Сили оборони Фінляндії продовжуватимуть брати участь у навчальній підтримці Збройних сил України у Великій Британії до кінця 2023 року.

У серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів на навчальну операцію під керівництвом Великої Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців ЗСУ. Велика Британія звернулася за підтримкою до країн-партнерів для реалізації навчання.

"ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Фінляндії", - наголосили в Міноборони.

Нагадаэмо, Фінляндія у 2023 році витратить на оборону вдвічі більше, ніж у попередні роки. Уряд оголосив замовлення на ракети зі США, Ізраїлю та Швеції, а також гаубиці з Південної Кореї.

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