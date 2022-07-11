Формування наступальних угруповань на кордоні із Білоруссю не виявлено - ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що ознак формування наступальних угруповань на кордоні із Білоруссю немає.

Безпекова ситуація на кордоні з Білоруссю суттєвих змін не зазнала, формування наступальних угруповань не виявлено.

Про це Демченко сказав на брифінгу в медіацентрі "Україна" 11 липня.

"Підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону в межах Брестської та Гомельської областей. Змін у чисельності, складі ми на даний момент не спостерігаємо. Ознак формування наступальних угруповань також не виявлено" - зазначив Демченко.

Він додав, що у прикордонних районах Білорусі фіксується проведення інженерного облаштування й активне використання засобів радіоелектронної боротьби з метою ускладнення спостереження.

Демченко додав, що РФ активно використовує засоби радіоелектронної боротьби та продовжує обстрілювати українські міста. Зокрема, протягом тижня зафіксовано близько 130 обстрілів прикордонних територій.

Нагадаємо, що вранці 10 липня до Білорусі прилетіли ще три Іл-76 Повітряно-космічних сил Росії (два з них повторно). Усі борти прилітали на військовий аеродром у Мачулищах (Мінська область).