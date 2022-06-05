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"Гарні пташки": до України прямують вертольоти МІ-17 - Єрмак

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"Гарні пташки": до України прямують вертольоти МІ-17 - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Вертольоти вже завантажують на базі ВПС США.

Незабаром до України доставлять вертольоти МІ-17 із США. 

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США. 

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни країни Заходу надали Києву військову допомогу на мільярди доларів США. Саме США була першою країною, яка почала постачати Україні озброєння НАТівських зразків.

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