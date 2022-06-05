"Гарні пташки": до України прямують вертольоти МІ-17 - Єрмак

Вертольоти вже завантажують на базі ВПС США.
Незабаром до України доставлять вертольоти МІ-17 із США.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, Мі-17 для України вже завантажуються на базі ВПС США.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни країни Заходу надали Києву військову допомогу на мільярди доларів США. Саме США була першою країною, яка почала постачати Україні озброєння НАТівських зразків.
Читайте також:
- Перед повномасштабним вторгненням Росія мала дані про розміщення ЗСУ в Гостомелі – Монастирський
- Нацгвардійці, які першими відбили штурм аеропорту у Гостомелі, згадали, як "приземляли" вертольоти РФ
- Шольц заявив, що Греція передасть Україні радянську техніку: проте греки не мають таких танків
- Українські військові збили під Ізюмом російський "Алігатор": деталі