Генштаб повідомив точну кількість ворожих ракетних ударів протягом доби

Противник продовжує тероризувати цивільне населення України, порушуючи закони та звичаї ведення війни.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Від авіаційних та ракетних ударів постраждала інфраструктура понад 15 населених пунктів, зокрема Білогорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Степового, Сухого Ставка, Білогірки, Безіменного та Малої Сейдеминухи", - зазначили у Генштабі.

Вночі ворог завдав ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Миколаєва і Краматорська. Загалом, протягом поточної доби обліковано 8 ракетних, 4 авіаційні удари та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ділянка фронту завдовжки 20 км у районі Бахмута – це єдине місце, де окупанти намагаються хоч якось наступати.

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